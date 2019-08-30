مسؤول ايراني: العدوان على العراق وسوريا ولبنان يدل على تخبط وعجز الكيان الصهيوني

لفت قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد ​امير علي حاجي زادة​ إلى أن "العدوان الذي قام به الكِيان الصِهيوني على العراقِ و​سوريا​ و​لبنان​ يدلّ على تَخبُّطِهِ وعَجزِهِ وإفلاسِه"، مؤكداً "استقلالِ قرارِ بغدادَ ودمشقَ وبيروتَ في آلياتِ رَدِهِم على العدوانِ الإسرائيلي".

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