الجيش الإسرائيلي: اعتقال 4 فلسطينيين اجتازوا السياج الأمني جنوب قطاع غزة

ذكر المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "جيش الدفاع الإسرائيلي اعتقل أربعة مشتبه فيهم، اجتازوا السياج الأمني جنوب ​قطاع غزة​ باتجاه إسرائيل، حيث ضُبط بحوزتهم ​قنبلة يدوية​ وسكين؛ وقد تمّ نقلهم للتحقيق لدى قوات الأمن".

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