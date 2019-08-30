نتانياهو: التوقيت غير مناسب لإجراء مباحثات مع إيران

اعتبر رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، أن "التوقيت غير مناسب لإجراء مباحثات مع ​إيران​"، مشيراً إلى أن "من يرعى العدوان والتسلح، لن يتمتع بأي حصانة، وعلى أن هذا هو التوقيت غير المناسب لإجراء مباحثات مع إيران، في الوقت الذي تقوم به الأخيرة بزيادة وتيرة عدوانها في المنطقة".

وأكد أن "إسرائيل ستدافع عن نفسها من الاعتداءات التي تُشن عليها، وإنها ستمنع أعداءها الذي يبتغون تدميرها من التزود بأسلحة فتاكة".