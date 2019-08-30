الاتحاد الأوروبي أكد المساهمة بمبلغ 24.5 مليون يورو للسلطة الفلسطينية

أكد الاتحاد الأوروبي "المساهمة بمبلغ 24.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد لحوالي 56 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية عن شهر أيلول"، موضحاً أن "هذه المساهمة ممولة من الاتحاد، وهي جزء من الدعم المالي المباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس".
وشدد على "إننا مطلعون على الأزمة المالية العميقة والمعقدة التي تواجه السلطة الفلسطينية"، مشيراً إلى "إننا نتوقع أن يستمر تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل كامل، بما في ذلك الالتزامات بموجب بروتوكول باريس وتقدم المؤسسات الفلسطينية الصحة والتعليم والأمن لملايين الفلسطينيين، وهذا يجب أن يكون في مصلحة جميع الجهات".
وأكد "مواصلة الدعم المالي، والالتزام من أجل ضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية وحماية إنجازاتها في بناء المؤسسات الفلسطينية".
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