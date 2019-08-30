نفذ عدد من الشبان اللبنانيين اعتصاما أمام ​السفارة الكندية​ في ​جل الديب​ للمطالبة بفتح باب ​الهجرة​ أمامهم. والتقت ممثلة للسفارة الكندية المعتصمين وطلبت منهم "رفع كتاب رسمي بمطالبهم إلى السفارة"، مؤكدة أن "كندا تحترم ​حرية التعبير​ وحرية التجمع"، شاكرة المنظمين و​القوى الأمنية​ محافظتهم على سلمية الاحتجاج. وأشارت إلى أن "السفارة لا تقبل طلبات مباشرة للهجرة، إنما يمكن الدخول إلى موقعها الالكتروني للاطلاع على كل المعلومات المتعلقة بالهجرة إلى كندا، إضافة إلى معلومات تحمي الناس من عمليات الاحتيال والتزوير التي يتعرضون لها"، مؤكدة ان "السفارة لم تطلب مرة من أحد إيداع أموال في حساب ولا نقل أموال عبر شركات تحويل أموال خاصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بالسفارة الكندية: المعلومات عن الهجرة إلى كندا على موقعنا الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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