الجيش حذر من استعمال الطائرات المسيرة خلال إحياء ذكرى مراسم عاشوراء

حذرت قيادة الجيش– مديرية التوجيه بمناسبة إحياء ذكرى مراسم عاشوراء، جميع المواطنين من "استخدام الطائرات المسيّرة طيلة فترة إحياء هذه المراسم في أجواء الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، النبطية، صور، بعلبك والهرمل، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق مشغّليها.
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