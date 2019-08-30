صفير: مصالح مودعي جمال تراست بنك محفوظة ولا مصارف أخرى على جدول العقوبات

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ أن الجمعية تعكف على دراسة القرار الأميركي بشأن مصرف "جمال تراست بنك"، لكنه شدد على أن مصالح جميع المودعين وحقوقهم محفوظة، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل على إستدراك الخطوات المقبلة مع مصرف لبنان.

وكشف صفير، في تصريح له من القصر الجمهوري في بعبدا، عن تلقيه تأكديات بأن لا مصارف لبنانية أخرى موضوعة على جدول العقوبات، خصوصاً أن جميع المصارف ملتزمة بالأنظمة والقوانين المرعية.

وحول لقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أشار صفير إلى أنه عرض له الواقع المصرفي في ضوء التطورات الأخيرة، وتم التباحث في السبل الكفيلة بالمعالجة.

ولفت إلى أنه نقل لرئيس الجمهورية ملاحظات الهيئات الإقتصادية حول الأفكار التي تطرح في مجال الإصلاحات الإقتصادية، وضرورة أن تكون مركزة على مجالات محدودة دون أخرى، موضحاً أنه أطلع من عون على الأفكار على التي ستناقش، مشيراً إلى أنه "سندرسها وسيكون لدينا ملاحظاتنا ووجهة نظرنا".