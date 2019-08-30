مسؤول بالبيت الأبيض: على لبنان وسوريا والعراق تحمل مسؤوليتها إذا كانت أراضيها منصات لأسلحة ضد إسرائيل

اعتبر مسؤول بالبيت الأبيض، بحسب ما ذكرت قناة "الجزيرة"، أن على لبنان وسوريا والعراق تحمل مسؤوليتها إذا كانت أراضيها منصات لأسلحة ضد إسرائيل.
وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الإيرانية.
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