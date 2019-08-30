مسؤول بالبيت الأبيض: على لبنان وسوريا والعراق تحمل مسؤوليتها إذا كانت أراضيها منصات لأسلحة ضد إسرائيل

اعتبر مسؤول ب​البيت الأبيض​، بحسب ما ذكرت قناة "الجزيرة"، أن على لبنان وسوريا والعراق تحمل مسؤوليتها إذا كانت أراضيها منصات لأسلحة ضد ​إسرائيل​.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الإيرانية.