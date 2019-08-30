مجلس كنائس الشرق الأوسط بحث في الاستراتيجيات لمواجهة التحديات

عقد رؤساء مجلس كنائس ​الشرق الأوسط​ عن العائلات الكنسيّة الأربع اجتماعًا لهم، بدعوة من الأمينة العامة للمجلس ثريا بشعلاني، وبضيافة البطريرك يوحنا العاشر في ​دير مار الياس​ شويا البطريركي.

وتداول المجتمعون في قضايا الحضور المسيحي في الشرق الأوسط، ومواجهة مختلف التحديّات حماية لكرامة الإنسان في هذا الشرق وتثبيتًا لمفهوم المواطنة فيه، وعرضت الأمينة العامة الاستراتيجيات التي سيعتمدها المجلس لتحقيق ذلك من خلال مشروع متكامل خدمة لهذه القضايا وتوحيدًا للرؤية حولها بين كل العائلات الكنسية.

كما اطلع الرؤساء على التدابير الماليّة والادارية التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس بهدف تمكين قدراته وطاقاته لخدمة الرسالة التي يؤديها على مختلف المستويات اللاهوتية والاغاثيّة والاعلاميّة.

واتخذ المجتمعون قرارات حول مكان وزمان الجمعية العامة المقبلة ل​مجلس كنائس الشرق الأوسط​ واجتماع اللجنة التنفيذية سنة 2020.