الحريري: إجماع مجلس الأمن على التمديد لليونيفيل يظهر وحدة المجتمع الدولي حول دعم لبنان وأمنه

توجّه رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، بالشكر إلى "الدول الأعضاء في ​مجلس الأمن الدولي​ الّذين صوّتوا بالإجماع لتمديد ولاية قوات ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ "يونيفيل". ولفت إلى أنّ "هذه مناسبة أيضًا لشكر قوات "يونيفيل" والدول المساهمة في هذه القوات، على تضحيات جنودها وخدماتهم في سبيل حفظ السلام".

وركّز الحريري في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الإجماع في مجلس الأمن الدولي يظهر وحدة ​المجتمع الدولي​ حول دعم لبنان واستقراره وأمنه، ويشكّل رسالة هامّة في هذا الاتجاه وهذا الوقت بالذات".