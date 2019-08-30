قوى الأمن: تدابير سير الأحد بسبب أعمال تزفيت في ساحة النجمة- طرابلس

ذكرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تزفيت في مستديرة ساحة النجمة- ​طرابلس​، حيث سيتمّ إغلاق جميع الطرقات المؤدية إليها والمتفرّعة منها كليًّا، اعتبارًا من الساعة صفر من تاريخ 1 أيلول 2019 ولغاية الساعة 20:00 منه".

وطلبت من المواطنين، في بيان، "التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان".