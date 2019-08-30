محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب- (د ب ا):
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إسرائيل تعتزم منع أعدائها من تسليح أنفسهم بأسلحة فتاكة وستواصل الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات.
وذكر نتنياهو أن " رعاة مثل هذا التسلح والسلوك العدواني لن يكونوا محصنين"،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" على موقعها الالكترونى .
وتحدث نتنياهو وماكرون في أعقاب هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار يوم السبت الماضي على مصنع في بيروت له صلات بحزب الله وإيران ينتج صواريخ تتسم بدقة عالية فى التوجيه .
وفى تعليق حول الجهود الفرنسية للمبادرة بعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على هامش قمة مجموعة السبع مطلع الاسبوع في فرنسا، ذكر نتنياهو أنه لتوقيت خاطىء إجراء محادثات مع طهران ، في وقت كانت تكثف فيه إيران عدوانها الإقليمي .
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو إلى ماكرون: لن نسمح للأعداء بالتسلح بأسلحة فتاكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.