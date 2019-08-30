محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب
أصيب 16 شخصًا، من أهالي عزبة "أبوعجوة" التابعة لقرية "الملاك" بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بالشرقية، بحالات تسمم غذائي، اليوم الجمعة؛ إثر تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بالقرية.
استقبلت مستشفى "أبو حماد" المركزي، برئاسة الدكتور محمد نور الدين، كلا من "حسن أشرف عز الدين، وأميرة أشرف عادل، ومحمد علي إبراهيم، ورحاب محمد إبراهيم، وتامر علي إبراهيم، وعمر حسن لطفي، وحبيبة حسن لطفي، ومحمد حسن لطفي، وشهد محمود لطفي، وجمال محمود لطفي، وجنات أشرف عادل، وعادل أشرف عادل، وملك إبراهيم أحمد حسن، وعادل إبراهيم أحمد حسن، ومحمد عبدالقادر فكري، وأسماء أحمد حسن علي".
من جانبه، قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه جرى التصريح بخروج جميع المصابين، وذلك فور تقديم الإسعافات اللازمة لهم، حيث خرجت 13 حالة، قبل احتجاز 4 حالات لتعليق محاليل لهم، والتصريح بخروجهم منذ قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. تسمم 16 شخصاً في حفل زفاف بقرية "أبو عجوة" في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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