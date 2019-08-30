طريف/ مسؤولو سلافيا براغ التشيكي ينفجرون ضحكا بعد أن وضعتهم قرعة رابطة الأبطال في نفس المجموعة مع...

ظهر مسؤولو "سلافيا براغ" التشيكي مساء اليوم الخميس 29 أوت 2019 خلال حضورهم حفل قرعة دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال أوروبا، على وقع الصدمة بعد أن وضعتم القرعة في مجموعة نارية إلى جانب كل من بوروسيا دورتموند الألماني، إنتر ميلانو الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

ويبدو أن الصدمة كان مفعولها عكسيا على مسؤولي الفريق التشيكي، إذ انفجروا ضحكا مباشرة بعد وقوعهم في المجموعة السادسة، حيث أهم الحلقة الأضعف في هذه المجموعة.

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