فاز مدافع ليفربول فيرغيل فان دايك بلقب أفضل لاعب في أوروبا متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ولم يسبق أن فاز مدافع بلقب أفضل لاعب في أوروبا من قبل، لذلك يمثل تتويج فان ديك باللقب إنجازا كبيرا.
وشارك المدافع الهولندي مع ليفربول في 59 مباراة الموسم الماضي برصيد أهداف بلغ تسعة أهداف، علاوة على صناعة أربعة أهداف وهو أيضا صاحب أطول وقت لعب مقارنة بزملائه إذ لعب 4465 دقيقة.
كما نجح اللاعب في الاستحواذ على الكرة من المنافسين أثناء اللعب في حوالي 70 في المئة المواجهات الثنائية، سواء في على الأرض أو في الالتحامات في الهواء.
كانت هذه تفاصيل خبر متفوقا على ميسي ورونالدو: مدافع ليفربول "فان دايك" يتوّج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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