وصلت أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي، إلى مطار الخرطوم اليوم الجمعة، وعلى متنها مواد إغاثية تُقدر بنحو 40 طنا، لدعم متضرري السيول والفيصانات، في السودان.
وقال مجلس السيادة في السودان، في بيان صحفي، إن الطائرة كان في استقبالها أعضاء لجنة استقبال الدعم الخارجي بالمجلس.
وأثنت اسمهان أحمد البشير وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية على دولة الكويت لدعمها للمتضررين من السيول والأمطار، موضحة أن هناك لجنة عليا
وثمن عثمان جعفر، الأمين العام للهلال الأحمر السوداني، جهود دولة الكويت والهلال الأحمر الكويتي، مؤكدا أن الدعم سيصل للمتضررين مباشرة بمناطق التوزيع بالولايات، وأن هناك وفدا من الهلال الأحمر الكويتي للإشراف على عملية التوزيع.
من جانبه، قال الدكتور أحمد فضل الله سراج الدين نائب مفوض العون الإنساني في السودن، إن الطائرة تعتبر الأولى ضمن جسر جوي يشمل 8 طائرات، لافتا إلى أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية عبارة عن 5 آلاف بطانية، و200 ألف كرتونة مواد عذائية متنوعة، و 100 طقم معدات نظافة شخصية، وتم تخصيصها للولايات المتأثرة حسب الأولوية.
وثمن دعم دولة الكويت، لافتا إلى أن العلاقات بين الكويت والسودان ممتدة وضاربة في الجذور، وأن المفوضية سقوم بتقديم كل التسهيلات لوصول كل الدعم للمتأثرين.
كانت هذه تفاصيل خبر أول طائرات الجسر الجوي الكويتي تصل إلى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.