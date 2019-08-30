أول طائرات الجسر الجوي الكويتي تصل إلى الخرطوم

وصلت أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي، إلى مطار الخرطوم اليوم الجمعة، وعلى متنها مواد إغاثية تُقدر بنحو 40 طنا، لدعم متضرري السيول والفيصانات، في السودان.

وقال مجلس السيادة في السودان، في بيان صحفي، إن الطائرة كان في استقبالها أعضاء لجنة استقبال الدعم الخارجي بالمجلس.

وأثنت اسمهان أحمد البشير وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية على دولة الكويت لدعمها للمتضررين من السيول والأمطار، موضحة أن هناك لجنة عليا

مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزاء الدكتور عبد الله حمدوك للوقوف على حجم الضرر، وأن هناك تنسيقا متكاملا حتى يتسنى تقديم الدعم للمتضررين، وحصر المناطق والأسر المتضررة.وثمن عثمان جعفر، الأمين العام للهلال الأحمر السوداني، جهود دولة الكويت والهلال الأحمر الكويتي، مؤكدا أن الدعم سيصل للمتضررين مباشرة بمناطق التوزيع بالولايات، وأن هناك وفدا من الهلال الأحمر الكويتي للإشراف على عملية التوزيع.من جانبه، قال الدكتور أحمد فضل الله سراج الدين نائب مفوض العون الإنساني في السودن، إن الطائرة تعتبر الأولى ضمن جسر جوي يشمل 8 طائرات، لافتا إلى أن الطائرة تحمل مساعدات إنسانية عبارة عن 5 آلاف بطانية، و200 ألف كرتونة مواد عذائية متنوعة، و 100 طقم معدات نظافة شخصية، وتم تخصيصها للولايات المتأثرة حسب الأولوية.وثمن دعم دولة الكويت، لافتا إلى أن العلاقات بين الكويت والسودان ممتدة وضاربة في الجذور، وأن المفوضية سقوم بتقديم كل التسهيلات لوصول كل الدعم للمتأثرين.