وزيرة الثقافة اليونانية: مصر مصدر أساسي لثقافة العالم

قالت وزيرة الثقافة اليونانية لينا مندوني إن مصر مصدر أساسي لثقافة العالم، وليس فقط منطقة البحر المتوسط، مضيفة أن الحضارة اليونانية استكمال للحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك أثناء استقبالها لمدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفي الفقي، والوفد المرافق له الذي يزور اليونان حاليا لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "الافلا"، بحضور السفير المصري باليونان محمد

فريد منيب.



وقالت وزيرة الثقافة اليونانية- في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة عن مكتبة اﻹسكندرية- إنها تعتز بشدة لوجود وزيرة للثقافة في مصر، مثمنة العلاقات الوثيقة بين الدولتين.

Advertisements



وهنأت الشعب المصري بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، واعدة بزيارة مكتبة الإسكندرية في أقرب فرصة، ومشيدة بدورها الثقافي

إقليميا وعالميا.



من جانبه ، أكد الفقي عمق العلاقات المصرية اليونانية، وإعجابه الشديد بما أنجزه الشعب اليوناني على الصعيد الثقافي، مهنئا مندوني بإنشاء المركز الثقافي الجديد الذي استضاف مؤتمر "الافلا".



وأشار إلي أهمية المؤسسات الثقافية اليونانية التي قام بزيارتها، أو ألتقي بالقائمين عليها، وعلى وجه الخصوص مؤسسة الثقافة اليونانية التي يرأسها مثقف كبير هو قسطنطين تسوكلاس، موضحا أنه تم بدء التخطيط لتعاون مشترك للاحتفال بالشاعر اليوناني كفافيس في مطلع شهر أكتوبر المقبل.