نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق يرحب بالرئيس السيسي

رحب مبارك الخريننج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية المصرية الكويتية السابق بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلده الثاني الكويت. وقال في لقاء خاص مع الوفد إن زيارة الرئيس السيسي للكويت ولقائه مع أخيه قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الشقيقتين مصر والكويت. الرئيس السيسي للكويت ولقائه مع أخيه قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الشقيقتين مصر والكويت. وتابع الخريننج أن مصر لها مكانة كبيرة جدًا في قلوب الكويتيين، ويشهد التاريخ على عمق تلك العلاقات الأخوية والتي يصعب اختزالها في كلمات قليلة فالعلاقات بينهما ضاربة في الجذور. وأكد الخريننج على أن زيارة الرئيس السيسي للكويت محل ترحيب رسمي وشعبي.



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