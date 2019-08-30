بعد اشتباكات مع محتجين ..الشرطة اليونانية تعتقل 7 أشخاص وسط أثينا

اعتقلت الشرطة اليونانية 7 أشخاص أثر اشتباكات عنيفة اندلعت مع محتجين في منطقة إكزارخيا وسط العاصمة أثينا. وقالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن مجموعة من المحتجين رشقت رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتمكنت من اعتقال 7 من مثيري الفوضى. بالزجاجات الحارقة والحجارة، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وتمكنت من اعتقال 7 من مثيري الفوضى.

وشرعت الحكومة اليونانية اليمينية الجديدة في "إعادة النظام العام" في العاصمة أثينا، ولاسيما في منطقة أكزارخيا معقل الفوضويين، التي ضعفت فيها سلطة القانون منذ فترة طويلة، فيما نفذت الشرطة الإثنين الماضي عملية لإخلاء المهاجرين من أربعة مبان سبق أن احتلوها في المنطقة. في "إعادة النظام العام" في العاصمة أثينا، ولاسيما في منطقة أكزارخيا معقل الفوضويين، التي ضعفت فيها سلطة القانون منذ فترة طويلة، فيما نفذت الشرطة الإثنين الماضي عملية لإخلاء المهاجرين من أربعة مبان سبق أن احتلوها في المنطقة.

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