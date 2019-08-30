ًالجيش السوري يوقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب غدًا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أن الجيش السوري سيوقف إطلاق النار من جانب واحد في منطقة التصعيد في إدلب اعتباراً من يوم غد السبت 31 أغسطس الجاري.



وفقاً لما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، فقد ذكر المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم :"من أجل تحقيق استقرار

الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتبارًا من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019 في منطقة التصعيد في إدلب".



وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قد اعتبر أن الاتفاق الروسي التركي حول منطقة إدلب ما زال سارياً رغم الصعوبات، مؤكداً على أن بلاده لم يكن من الممكن أن تقف متفرجة على هجمات المسلحين من هذه الأراضي.



وقال شويغو، - في تصريح صحفي - إن اتفاق سوتشي المبرم في 17 سبتمبر 2018 بين روسيا وتركيا "ساري، لكن هناك صعوبات ومشاكل".