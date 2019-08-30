أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، أن الجيش السوري سيوقف إطلاق النار من جانب واحد في منطقة التصعيد في إدلب اعتباراً من يوم غد السبت 31 أغسطس الجاري.
الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتبارًا من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019 في منطقة التصعيد في إدلب".
وفقاً لما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، فقد ذكر المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم :"من أجل تحقيق استقرار
وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قد اعتبر أن الاتفاق الروسي التركي حول منطقة إدلب ما زال سارياً رغم الصعوبات، مؤكداً على أن بلاده لم يكن من الممكن أن تقف متفرجة على هجمات المسلحين من هذه الأراضي.
وقال شويغو، - في تصريح صحفي - إن اتفاق سوتشي المبرم في 17 سبتمبر 2018 بين روسيا وتركيا "ساري، لكن هناك صعوبات ومشاكل".
كانت هذه تفاصيل خبر ًالجيش السوري يوقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.