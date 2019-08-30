استقالة مساعدة لترامب بعد تسريب معلومات عن عائلته للصحافة

قدمت مساعدة دونالد ترامب الشخصية مادلين ويسترهوت استقالتها، بعد أن كشفت لصحافيين معلومات عن أسرة الرئيس الأميركي، كما ذكرت مصادر أميركية.

وقالت المصادر، إن ترامب علم أن مساعدته تحدثت عن أسرته وبعض المسائل المرتبطة بالبيت الأبيض خلال لقاء غير رسمي مع صحافيين في نيوجيرسي حيث أمضى عطلته.

وأضافت أن ويسترهوت لم تذكر بوضوح للصحافيين أن ما تقوله لهم ليس للنشر ونقل أحد المراسلين الحديث الذي دار معها إلى البيت الأبيض.

ووصفت وسائل الاعلام ويسترهوت التي كان مكتبها قبالة المكتب البيضوي، بأنها "كاتمة أسرار ترامب" وهي تولت هذا المنصب منذ بداية ولايته الرئاسية.

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ونقلت "سي أن أن" عن مسؤول سابق في ادارة ترامب أن العلاقة بين ويسترهوت والرئيس كانت "وثيقة" موضحة أن كشف معلومات عن أسرته "خط أحمر" لا يجب تجاوزه.

ولم تعتبر وسائل الإعلام ويسترهوت معاونة أساسية في البيت الأبيض، لكن استقالتها تضاف إلى قائمة طويلة من الاستقالات منذ انتخاب ترامب في 2016.