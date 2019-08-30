كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصراع يعطل التعليم لمئات من أطفال أرض الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت أربع سنوات من الصراع العشائري داخل وحول الأفوين في منطقة سناج في أرض الصومال بإغلاق المدارس وترك مئات الأطفال عالقين في المنزل أو يضطرون إلى السفر بعيدًا لمواصلة تعليمهم.

تعمل تسع مدارس في المنطقة على فترات متقطعة ، حيث تغلق أبوابها عندما تستمر الاشتباكات وتفتح أبوابها خلال فترات الهدوء.

وقال كيسي شاير صلاح ، مسؤول التعليم في منطقة الأفوين ، لوسائل الإعلام الصومالية إنه لا يمكن للسلطات فتح المدارس الآن حيث لا يزال التوتر حاليًا. كان من المقرر أن تبدأ السنة الأكاديمية الجديدة في 13 أغسطس.

فر معظم السكان من المدينة في يوليو الماضي عندما اندلعت الجولة الأخيرة من القتال.

وقال كايس إن تعليم 600 طالب مسجلين في تسع مدارس تعطل بسبب الصراع.

تقع المدارس الابتدائية الأربع والخمس الثانوية في الأفوين وداروين وسيغادر ودوجوبل.

وقال كايس إن 80 مرشحًا من هذه المدارس الابتدائية والثانوية فشلوا في الجلوس لامتحاناتهم النهائية بسبب اندلاع الصراع.

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كان مختار سليمان نوح في فورم وان في مدرسة في الأفوين قبل اندلاع الاشتباكات. أغلقت مدرسته ، التي كانت آخر مدرسة تعمل في البلدة ، قبل عام.

"كنت قد تمت ترقيتي إلى النموذج الثاني ولكن تم إغلاق المدرسة بسبب الاشتباكات. كان هناك 17 طالبًا في فصلنا. قال مختار: "أود نقل المدارس ولكني أخشى أن أواجه مستقبلاً مظلمًا".





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