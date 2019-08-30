كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تناول 7 حبات من الجوز يحمي من الإصابة بمرض خطير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة حديثة، عن أن تناول 7 حبات من الجوز لمدة 4 أيام في الأسبوع، يقلل من الإصابة بأمراض القلب بنسبة 30 %، بينما تناولها لمدة 5 أيام في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بنسبة 40 %.

ولفتت الدراسة إلى فوائد المكسرات كالجوز واللوز في الاعتناء بصحة القلب والشرايين، مبينة أن الجوز لا تقل أهميته عن اللوز النيئ الذي تركز الأبحاث في قدرته على خفض الكوليسترول والمحافظة على الشرايين.

ولفت الباحثون أن الانتظام في تناول حفنة من الجوز يوميًا، يمكن أن يوفر حماية شبه فورية من أمراض القلب بعد يومين فقط، مشيرين إلى أن الفوائد الكبيرة للجوز تتمثل في احتوائه على كمية وفيرة من أحماض أوميغا 3، وأوميغا 6 الدهنية، ومضادات الأكسدة، وفيتامين B6، وغيرها من المعادن المهمة للجسم كالماغنسيوم، والزنك والحديد، ناصحين بتناول الجوز دون نزع قشرته الخفيفة؛ لاحتوائها على قدر كبير من مضادات الأكسدة.