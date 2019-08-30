كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء يحثوا كينيا على توسيع قاعدة الضرائب من خلال استهداف القطاع غير الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث الخبراء اليوم الجمعة كينيا على توسيع القاعدة الضريبية من خلال استهداف القطاع غير الرسمي للاقتصاد.

كما صرح فيليب مويما، رئيس معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بمركز كينيا للمالية العامة ومجلس الضرائب، لمنتدى ضريبي في نيروبي بأن كينيا غير قادرة على تحقيق أهداف إيراداتها لأن نسبة كبيرة من سكانها خارج شبكة الضرائب.

وقال مويما "الحكومة لم تتوصل بعد إلى هياكل ضريبية يمكنها الحصول على دخل العاملين في القطاع غير الرسمي الذي يوفر الجزء الأكبر من فرص العمل في البلاد".

ولاحظ أن منصة الضرائب على الإنترنت في البلاد قد استولت حتى الآن على حوالي 5.7 مليون فرد من إجمالي عدد السكان المقدر بـ 45 مليون نسمة.

وحث الحكومة على الاستفادة من البيانات من منصات الدفع بواسطة الهاتف النقال لزيادة إيراداتها الضريبية.

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وقال مويما إن العائدات الضريبية في كينيا مدفوعة بشكل أساسي بضرائب الدخل، وبالتالي ينبغي بذل الجهود لتنويع مصادر الإيرادات وخاصة الضرائب غير المباشرة.

وقال توماس كيبوا، مدير الشؤون الأكاديمية في معهد ستراثمور للسياسة العامة والحكم، إنه يمكن للحكومة زيادة إيراداتها الضريبية من خلال توفير الخدمات الأساسية الكافية للجمهور.

وقال كيبوا: "إذا استطاع المواطنون معرفة أين تذهب عائدات الضرائب، فسيكونون أكثر عرضة لدفع الضرائب وتجنب مخططات التهرب الضريبي".

وأضاف أن السياسة الضريبية يجب أن تدرك أيضًا تطور الاقتصاد، الذي يتحول من التركيز الشديد على الزراعة إلى الاقتصاد القائم على الخدمات.

