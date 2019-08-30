كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الكينية تقتل فرد من حركة الشباب المشتبه به في المنطقة الساحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ضباط الأمن الكينيون اليوم الجمعة المطلوب من حركة الشباب في بلدة كوالي الساحلية.

وقال قائد شرطة مقاطعة كوالي توم أوديرو إن محمد رشيد مواتسوميرو قد قُتل بالرصاص في قرية نغومبيني إثر مقتل شخصين قبل ثلاثة أسابيع في المنطقة.

وقال أوديرو إن مواتسوميرو زعيم عصابة مطلوب ومنشط إرهابي.

وقال إنه تم العثور على مسدس غلوك يستخدم في تنفيذ عمليات السطو داخل ليكوني من منزل المشتبه به.

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وقال أوديرو "ضباط الأمن داهموا منزل المشتبه به الذي أطلق النار على ضباط الشرطة مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار". "خلال تبادل إطلاق النار الذي تلا ذلك، أصيب أحد الضباط ويتلقى العلاج في المستشفى"

كما قالت الشرطة إن عصابة مواتسوميرو تقف وراء انعدام الأمن منذ عام 2016، بما في ذلك هجوم على معسكر للشرطة في وقت سابق من العام وقطع رأس زعيم ديني في 10 أغسطس.

وترتبط العصابة أيضًا بقتل ضابط في البحرية الكينية في ليكونو في أغسطس وعدة عمليات سطو في محطات البنزين ومنافذ خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وكذلك في ليكوني.

