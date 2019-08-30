كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا تستضيف القمة الإفريقية لمناقشة سلامة الغذاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن كينيا ستستضيف قمة لعموم أفريقيا الأسبوع المقبل لمناقشة استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز سلامة الأغذية في القارة وسط تهديدات لصحة الإنسان.

وقال موانجي كيونجوري، سكرتير مجلس الوزراء في وزارة الزراعة، إن الحكومة والوكالات متعددة الأطراف قد عقدت شراكة لاستضافة مؤتمر 2-6 سبتمبر الذي يهدف إلى زيادة وضوح سلامة الأغذية في أفريقيا.

وقال كيونجوري: "تعد قضايا سلامة الأغذية في طليعة العديد من الدول الأفريقية، وتفخر كينيا بفرصة استضافة مؤتمر لتبادل الأفكار وتبادل الممارسات الجيدة لتطوير معايير الأغذية ذات الصلة بالمنطقة".

كما عقدت كينيا شراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لاستضافة الاجتماع الأفريقي لمناقشة سلامة الأغذية في ضوء التجارة البينية المتنامية.

وقال كيونجوري "سيناقش المندوبون دور ممارسات وسلامة الأغذية والقوانين والأطر التنظيمية والمعايير في ضمان وتوسيع القدرة التنافسية للسلع المتداولة إقليميا".

وقال إن كينيا احتشدت وراء الجهود القارية لتحسين البنية التحتية لسلامة الأغذية وسط زيادة التجارة عبر الحدود في السلع الزراعية مثل القهوة والشاي ولحم البقر والسكر والسمك.

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وقال كيونجوري: "تواصل كينيا دعم تطوير معايير سلامة الأغذية في إفريقيا في وقت تركز فيه القارة على تحسين صحة المستهلك".

وقال بيتر مونيا، سكرتير مجلس الوزراء بوزارة التجارة، إن القمة المقبلة ستوفر منبرا للدول الأفريقية للتداول بشأن السياسة والتدخلات المالية اللازمة لتعزيز سلامة الأغذية.

وقالت منية "هناك حاجة للاستثمار في بنية تحتية عالية الجودة لتقييم المعلومات عن الامتثال لمعايير سلامة الأغذية المحددة"، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية الحديثة للنقل والتخزين سيعزز سلامة السلع الزراعية المتداولة عبر الحدود الأفريقية.

وقال وزير مجلس الوزراء أن تطوير واعتماد ومواءمة المعايير المتعلقة بسلامة الأغذية هو المفتاح لتسريع تحقيق أجندة التكامل في أفريقيا.

كما قالت سوزان موتشاش، السكرتيرة الرئيسية في وزارة الصحة، إن كينيا قد وضعت لوائح وإرشادات للتخفيف من مخاطر سلامة الأغذية التي أدت إلى تفاقم عبء الأمراض المعدية في البلاد.

وقال موتشاش "الاستثمار في تطوير اللوائح والمعايير والمبادئ التوجيهية وتعليم سلامة المستهلك لديه القدرة على الحد من الأمراض التي تنقلها الأغذية وتخفيف حدة الفقر".

