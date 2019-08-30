كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوغندا تسجل أول حالة وفاة بسبب وباء إيبولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الصحة فى أوغندا اليوم الجمعة، إن بلاده قد سجلت اليوم أول حالة وفاة بفيروس إيبولا في تفشي المرض الثاني في منطقة كاسيسي الغربية.

كما أعلنت أوغندا في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي عن تفشي الإيبولا الثاني في كاسيسي، في أعقاب حالة مستوردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

وصرح ايمانويل اينبيونا، كبير مسؤولي العلاقات العامة بوزارة الصحة، لوكالة أنباء (شينخوا) عبر الهاتف بأن الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات التي أثبتت إصابتها بالفيروس المميت قد توفيت يوم الخميس الماضي متأثرة بالمرض في وحدة معالجة إيبولا لعلاج إيبولا.

ودخلت المتوفاة ووالدتها الدولة الواقعة في شرق إفريقيا عبر حدود مبوندوي للحصول على رعاية طبية في مستشفى بويرا.

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وتم التعرف على الطفل من خلال فريق فحص الدخول مع أعراض ارتفاع في درجة الحرارة وضعف الجسم والطفح الجلدي ونزيف الفم غير المبرر.

وفي يونيو، أكدت أوغندا وجود ثلاث حالات إصابة بالمرض شديد العدوى وزارت جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، تم الإعلان عن تفشي المرض بعد 42 يومًا من المراقبة الدقيقة.

كما أرسلت وزارة الصحة فريق استجابة سريعة إلى كاسيس لدعم فرق المقاطعة لمواصلة الأنشطة المختلفة بما في ذلك إدارة الحالات، والمشاركة المجتمعية، وتتبع الاتصال، والدعم النفسي والتطعيم، من بين أمور أخرى.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية تعد معدلات الوفيات الناجمة عن حمى الإيبولا مرتفعة للغاية، حيث يتراوح معدل الوفيات بين الحالات البشرية بين 50 و89 في المائة، اعتمادًا على النوع الفرعي الفيروسي.

