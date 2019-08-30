كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليابانية تتمسك بالنظرة الاقتصادية "المعتدلة" للشهر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لتقرير اقتصادي شهري صدر عن مكتب مجلس الوزراء اليوم الجمعة، تركت الحكومة اليابانية تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة دون تغيير في شهر أغسطس الجاري، مع استمرار الضعف في التركيز على الصادرات.

كما يمكن أن تزيد المخاطر على التوقعات الناتجة عن التباطؤ في الخارج والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من الضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق لتعويض انخفاض محتمل في الطلب المحلي بعد زيادة ضريبة المبيعات في أكتوبر.

وعلى الجانب المشرق، رفعت الحكومة تقييمها للأشغال العامة، حيث شهدت القطاعات الأقل تأثرًا بتباطؤ التجارة العالمية دفع الاقتصاد إلى الأمام.

وأضاف مسؤول حكومي، أن الطلب المحلي استمر في المساهمة بشكل إيجابي منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وقال المسؤول، إن الطلب على السلع المعمرة ظل قويًا بفضل الارتفاع الحاد لأجهزة التلفزيون، بينما انخفضت مبيعات أجهزة تكييف الهواء مع استمرار موسم الأمطار لفترة أطول من المعتاد.

وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي للصحفيين في مؤتمر صحفي، إنه لا يرى أي علامة على الإنفاق المكبوت بين المستهلكين قبل زيادة ضريبة المبيعات على مستوى البلاد إلى 10٪ في أكتوبر.

وأظهرت بيانات في وقت سابق اليوم، أن مبيعات التجزئة لشهر يوليو قد انخفضت أكثر من المتوقع.

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كما أضرت الزيادة الضريبية السابقة إلى 8٪ من 5٪ في أبريل 2014 على ثقة المستهلك وأدت إلى تباطؤ اقتصادي.

وقال إن تقرير أغسطس ترك دون تغيير تقييم الحكومة بأن الصادرات كانت ضعيفة، مع انخفاض الصادرات إلى جنوب شرق آسيا بسرعة خاصة.

وأظهرت بيانات أخرى صدرت اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي انتعش أكثر مما كان متوقعًا في يوليو، لكن الإنتاج كان من المقرر أن ينكمش في الشهر المقبل، مما يشير إلى توقعات قاتمة للاقتصاد.

وتمسك الحكومة أيضًا برأيها المتمثل في أن الإنفاق الرأسمالي كان يتوسع بوتيرة معتدلة على الرغم من ضعف الاستثمار في الآلات.

كما تمكن الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من النمو هذا العام على الرغم من التباطؤ العالمي، فقد توسعت بنسبة 1.8٪ سنويًا في الربع الثاني، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الإنفاق الأسري القوي والإنفاق الرأسمالي.

وعلى الرغم من الاتجاه الإيجابي، عدلت الحكومة عن نظرتها للاقتصاد مرتين هذا العام، في مارس ومايو.

