كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريمة تهز الهند.. ثلاثيني يقتل أمه ويأكل مخها مقليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الشرطة الهندية من القبض على شاب يدعى سيتارام إيراون، ويبلغ من العمر 32 عاما، بعدما قتل والدته فولباي، البالغة من العمر 50 عاما، وأخرج مخها من رأسها وقام بقليه حتى يأكله.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن سيتارام الذي يعيش في مقاطعة خارسيا، عادة ما يعود إلى منزله في حالة سكر، ويتشاجر مع والدته ويعتدي عليها بالضرب، وفي يوم الثلاثاء الماضي قام بالتشاجر معها لحرمانها له من المال الذي يحتاجه لشراء الكحول فقام بقتلها.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن سيتارام غضب من رفض والدته منحه المال وأخذ فأسا وقام بضربها به في رأسها، قبل أن يخرج مخها ويقوم بقليه في المقلاة، لتحضر شقيقة زوجته إلى المنزل وتشاهده ويفر على الفور حتى لا يتم تعقبه، ولكن تم اعتقاله يوم أمس.

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وقالت الشرطة إن الابن الذي يزعم أنه غير مستقر عقليا عثر عليه مختبئا في مكان قريب، وكان يرتدي ملابس ملطخة بالدماء، وعند استجوابه اعترف بجريمته.

وقال شقيق المتهم الأصغر إنه حاول إقناع أخيه بالتوقف عن الشرب أكثر من مرة ولكنه فشل في ذلك.

وتختلف معدلات الأمان مابين بلد وآخر، وهذه القائمة الخاصة بـ” اكثر دول العالم جرائما”، أدرجت وفقا لبيانات من الأمم المتحدة، فقد تجد أن بعض هذه البلدان قد تغير حالها منذ ذلك الحين.

يشار الى ان هذه القائمة رتبت وفقا لتقارير الأمم المتحدة بشأن الجرائم التالية: القتل، الاغتصاب، العنف، سرقة السيارات، السرقة، السطو المسلح، الاعتداء، والاختطاف.

أعلى معدلات الجريمة للفرد الواحد في العالم:

10. روسيا

روسيا هي البلد المدرجة في هذه القائمة بإعتبارها من أكثر البلاد جرائما مع الكثير من الأنشطة الإجرامية. وتشير الأمم المتحدة إلى أن روسيا لديها أسوأ الجرائم في ما يتعلق بالسطو والقتل والسرقة خاصة سرقة السيارات الخاصة والجرائم ضد الأطفال.

9. هولندا

عندما تفكر في هولندا، فأول ما يتبادر إلى الذهن الطبيعة الجميلة دون “العنف” أو “الجريمة”، إلا نها مدرجة ضمن هذه القائمة. وفقا لبيانات هولندا فإنها تعد من بين أسوأ الدول من حيث جرائم السطو وسرقة السيارات الخاصة والخطف.

8. تركيا

على ضوء الأحداث الأخيرة والهجمات التي تعرضت لها تركيا، اصبح السفر إلى تركيا بالفعل يأتي مع بعض المخاطر، سواء بسبب الاضطرابات السياسية في هذا البلد، أو بسبب التهديد الإرهابي المحيط بتركيا. وفي الأشهر القليلة الماضية أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا للمسافرين، وأشارت إليهم بتجنب السفر إلى جنوب شرق تركيا على وجه الخصوص.

ووفقا للبيانات القادمة من الأمم المتحدة، فإن تركيا تأتي في المراتب الأولى في جرائم الاعتداء والسطو المحلي والخطف وسرقة السيارات.

7. ألمانيا

ويمثل معدل الجرائم في ألمانيا من قبل مكتب الولايات المتحدة للأمن الدبلوماسي بأنها “متوسطة” من ناحية مخاطر الجرائم، مع ارتفاع معدل الجريمة بالمقارنة مع العديد من الدول العالم الأول غيرها. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكبر القضايا في ألمانيا ترتبط بالسطو والاعتداء والسرقة والجرائم الأخرى، بما في ذلك ضد الأطفال.

6. فرنسا

بصرف النظر عن أحداث العنف التي وقعت مؤخرا في فرنسا، فإنها البلد التي تحتل أعلى المراتب على القوائم السيئة، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. في الواقع، ان فرنسا من بين البلدان الاولى عندما يتعلق الأمر بالاعتداء والسطو، والسرقة، والجرائم الاخرى.

5. المملكة المتحدة – إنجلترا وويلز

ينظر الكثير إلى كل من المملكة المتحدة وويلز بإعتبارهما من الأماكن الآمنة، ومع ذلك، تشير البيانات الى شيء مختلف تماما حيث تحتل هاتان المدينتان مراتب عالية في خمس فئات من الجرائم هي: الاعتداء والسطو، السرقة والعنف.

4. الولايات المتحدة الأمريكية

حسنا، مع الطريقة التي تسير إليها الامور في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، فإنها من البلاد التي ترتفع فيها معدلات الجرائم وتضع الامم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي لديها أعلى معدلات الجريمة في قوائم السطو والسرقة والاعتداء.

وتظهر بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي عن ان مجموع جرائم العنف في الولايات المتحدة وصل الى معدل 386.9 لكل 100،000 من السكان في عام 2013، وذلك باستثناء الجرائم الغير مبلغ عنها عنها.

3. الهند

الهند هي بلد جميلة للغاية، لكنها أيضا واحدة من البلاد التي لديها معدلات جرائم مرتفعة، خاصة السرقة.

وتشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن الهند من بين أعلى الدول من حيث الاعتداء والقتل وسرقة السيارات، كما أنها تحتل المرتبة الاولى في العالم بحالات الاختطاف والعنف.

2. المكسيك

الجار الجنوبي للولايات المتحدة يأتي بعد الهند. وقد سجلت المكسيك ارتفاعا هائلا في معدلات الجريمة من حيث القتل والاعتداء والسطو والخطف وسرقة السيارات، والسرقة، وفقا لبيانات الامم المتحدة.

1. البرازيل

تتصدر البرازيل هذه القائمة السوداء من حيث الجريمة، وتعتبر البرازيل من أكثر دول العالم خطورة من حيث معدلات الجرائم للفرد الواح، وهذا الأمر مقلق تماما تستضيف البرازيل حاليا دورة الالعاب الاولمبية الصيفية 2016. في الواقع، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، فقد سجل البرازيل أعلى المراتب من أصل اثني عشر من الفئات الخاصة بـ الاعتداء، السطو والقتل والسطو المحلي والخطف وسرقة السيارات، والسرقة، بما في ذلك القتل وسرقة السيارات والسطو، لذا يجب الحذر عند السفر إلى هناك.

