كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تقدم حزمة مساعدات لتيمور الشرقية في الذكرى السنوية لاستقلالها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة، إن أستراليا ستقوم بتجديد قاعدة بحرية وتساعد في توفير خدمة الإنترنت فائق السرعة لدولة تيمور الشرقية الصغيرة المطلة على المحيط الهادئ، في أحدث محاولة من جانب كانبيرا لكسب النفوذ في المنطقة.

وتأتي حزمة المساعدات في أعقاب مساعدة مماثلة لبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان، حيث تسعى أستراليا إلى تقليص المساعدات الصينية المتزايدة لدول المحيط الهادئ الفقيرة الغنية بالموارد.

كما قال موريسون في تصريحات معدة في احتفال أقيم في عاصمة تيمور الشرقية، ديلي، للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاستقلالها عن أندونيسيا "هذا فصل جديد لأستراليا وتيمور الشرقية يستند إلى احترامنا ومصالحنا وقيمنا المشتركة".

ومن المقرر أن تحصل تيمور الشرقية، وهي واحدة من أفقر الدول في المنطقة، على مليارات الدولارات من حصتها من حقول الغاز والنفط الكبرى في شروق الشمس بعد إعادة التفاوض على الحدود البحرية مع أستراليا.

كما أدت المفاوضات التي غالبًا ما تكون متوترة على مدى أكثر من عقد - أدانتها محكمة العدل الدولية أستراليا - للتجسس على فريق التفاوض في تيمور الشرقية - في توتر العلاقات بين الجارتين حيث عززت الصين علاقاتها مع تيمور الشرقية.

وتجري تيمور محادثات مع البنوك الصينية بشأن تمويل كل أو جزء من 11 مليار دولار تحتاجها تيمور لبناء منشأة لمعالجة الغاز وميناء على ساحلها الجنوبي، مما يثير مخاوف بين بعض المحللين الأمنيين من أن بكين قد تبرز كشريك تجاري رئيسي وتيموري لتيمور.

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وتتضمن حزمة المساعدات الأسترالية التي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة قاربين من دورية الجارديان وصناديق لرصيف جديد ومرافق أخرى في قاعدة هيرا البحرية على الساحل الشمالي لتيمور الشرقية.

كما عرضت تمويل تصميم مفهوم لتحديث أكبر للقاعدة.

وتعهدت كانبيرا بالمساعدة في تحسين خدمة الإنترنت للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 1.25 مليون شخص والذي يعتمد على روابط الأقمار الصناعية باهظة الثمن وغير الموثوقة للوصول إلى الإنترنت.

وستمول أستراليا عملية الهندسة والتصميم الأمامية لكابلات الألياف البصرية التي تربط تيمور الشرقية بالكابل الشمالي الغربي، والذي يمتد من داروين في شمال أستراليا إلى بورت هيدلاند في غرب أستراليا.

كما لم يتم الكشف عن تكلفة حزمة المساعدات.

