كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الاسكتلندية ترفض الحظر المؤقت على تعليق البرلمان لسماع الحجج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة اسكتلندية اليوم الجمعة، طلبًا بوضع حظر مؤقت على أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان، لكنها قالت إنها ستستمع إلى مرافعات كاملة الأسبوع المقبل، حسبما أفاد أحد النواب الذين رفعوا القضية.

وقالت جوانا شيري، عضوة البرلمان البريطاني التي رفعت الدعوى، إن القرار لم يكن بناءً على أسس القضية وأن المحكمة أبدت استعدادها لسماع مرافعات كاملة الأسبوع المقبل.

وقال شيري "المحكمة ترفض الأوامر المؤقتة في هذه المرحلة لكنها تشير إلى استعدادها لسماع الحجج الكاملة مطلع الأسبوع المقبل"، "لذلك لا يوجد قرار بشأن الأسس الموضوعية حتى الآن بشأن محاولتنا لوقف الامتياز، سوف يحدث هذا الأسبوع المقبل. "

