- 1/3
- 2/3
- 3/3
تعرض المصري عمرز زاكي، نجم المنتخب المصري السابق، واللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي، إلى حادثة سير مروعة، صباح اليوم، في الساحل الشمالي، أصيب على إثرها بجروح خطيرة، بينما تعرضت سيارته لضمار شبه كامل.
وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن زكي، تم نقله بوجه السرعة، إلى أحد المستشفيات في المنطقة، حيث تلقى الإسعافات، ومن المرتقب أن يتم تحديد خطورة الجروح التي تعرض لها في الساعات القليلة المقبلة.
ويعتبر زكي، الذي خاض ترجبة احترافية سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحدا من صناع الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر، في عهد المدرب حسن شحاتة، بفوزه بكأس إفريقيا في 3 مناسبات متتالية، كما أنه حمل قميص الرجاء البيضاوي في فترة قصيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم مصر والرجاء سابقا يتعرض لحادثة سير مروعة وينجو من موت محقق – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.