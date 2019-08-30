مصرع شابة في حادث طرق قرب البحر الميت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت شابة في الثلاثينيات من عمرها، مصرعها متأثرة بجروحها الخطيرة إثر تعرضها لحادث طرق على شارع رقم 90 باتجاه الشمال، بالقرب من البحر الميت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة خصوصية وشاحنة، لأسباب لم تعرف بعد.

وهرع طاقم طبي إلى مكان الحادث، بحيث لم يكن أمامه سوى إعلان وفاة سائقة السيارة الخصوصية بعدما علقت بداخلها، في حين قدم الإسعافات الأولية لسائق الشاحنة الذي وصفت حالته بالطفيفة وجرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث، في الوقت الذي لم تعرف فيه هوية الضحية بعد.