أبو سنان: إصابة شاب بصعقة كهربائية وحالته مستقرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شاب يبلغ من العمر 39 عاما لصعقة كهربائية خلال عمله في بلدة أبو سنان، أسفرت عن فقدانه الوعي وتوقف قلبه عن النبض.

واستدعي إلى المكان طاقم طبي من مركز "حيان"، الذي قام بتقديم عملية إنعاش ناجحة وإسعافات أولية للمصاب، أسفرت عن عودة قلبه للخفقان.

وقد جرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف في مستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج، وهو بكامل وعيه وبحالة وصفت بالمستقرة.