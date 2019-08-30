بعد فقدان دعم حزبه.. رئيس غينيا بيساو يعلن ترشحه كمستقل

أعلن جوزي ماريو فاز رئيس غينيا بيساو المنتهية ولايته، الجمعة، ترشحه كمستقل للانتخابات الرئاسية، المقرر أن تنعقد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



ويأتي إعلان "فاز" ترشحه كمستقل للرئاسة، بعد استبعاده من قبل الحزب الأفريقي من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر، الحاكم في البلاد، بسبب أزمة سياسية بين الطرفين منذ سنوات.

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وتعود أسباب الأزمة بين الرئيس والحزب الحاكم إلى إقالة الرئيس عام 2015 رئيس الوزراء ورئيس الحزب دومينجوس سيموس بيريرا، وهو ما أثار غضب الحزب الحاكم وطالب الحزب الرئيس بالتراجع عن قرار، لكنه رفض.

وأعلن الحزب ترشيح رئيسه المقال للرئاسة، حيث ينتظر أن ينافس الرئيس ماربو فاز، وبعض الوزراء السابقين.

وبحسب مراقبين تبدو المنافسة صعبة بالنسبة إلى الرئيس المنتهية ولايته منذ 23 يونيو/حزيران 2019، في مواجهة أحزاب المعارضة الرئيسية له وفقدانه دعم حزبه السابق.