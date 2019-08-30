مصر تعلن اختتام مناورات "حماة الصداقة" بروسيا

أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، اختتام مناورات "حماة الصداقة 4" في روسيا.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إن التدريب الذي بدأ في 20 أغسطس/آب الجاري "شارك في تنفيذه أكثر من ألف مقاتل من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية".

وأوضح أن "المراحل الأولى للتدريب تضمنت رفع درجات الاستعداد القتالي وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وعرض القرارات وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة".

كما شملت مراحل التدريب "تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض التدريب على خطوط السير واستطلاع مناطق الإسقاط، وتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية للتخطيط على طرق وإجراءات تنفيذ عملية الإسقاط، وكذا إجراءات الأمان والسلامة ومواجهة المواقف الطارئة أثناء تنفيذ العمليات".

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ووفق البيان فإن "القوات المشاركة بالتدريب نفذت بيانا عمليا، تضمن عملية اقتحام أحد المطارات الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة، حيث قامت الطائرات بتنفيذ الإسقاط الجوي وإسقاط عدد من مركبات القتال للتحرك وتنفيذ عملية الاقتحام".

وقامت القوات المشاركة بحصار المطار ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات المسلحة والاستيلاء على المطار وتأمينه وتطهيره من العناصر الإرهابية.

كما تم الإبرار بطائرات الهليكوبتر للسيطرة على محاور الاقتراب وعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية وملاحقة العناصر الهاربة.

وتضمنت المرحلة الختامية التي حضرها عدد من قادة الدول الثلاث المشاركة، تنفيذ عملية مشتركة لحصار ومطاردة عدد من العناصر الإرهابية والقضاء عليها بالرمايات المختلفة.

يذكر أن المناورات الدولية لمواجهة الإرهاب "حماة الصداقة" أجريت للمرة الأولى عام 2016 بالإسكندرية (شمال مصر) على ساحل البحر المتوسط.