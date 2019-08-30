لإبعاده عن العرش.. تميم يسجن الأمير طلال بن عبد العزيز (فيديو)

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الجمعة 30 أغسطس 2019
طلال بن عبد العزيز
كتب
متابعات_الخليج 365
يواصل تميم بن حمد اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتهاكية ضد العديد من أبناء العائلة الحاكمة ؛ من أجل إبعادهم عن منافسته في تولي حكم البلاد ، وهو الأمر الذي دفعه نحو اعتقال وإخفاء الكثيرين من أبناء العائلة الحاكمة ، ضمن محاولة لفرض أنه الخيار الوحيد أمام المجتمع الدولي .
هذه الاستراتيجية ، التي يعمل من خلالها تميم بن حمد ، ظهرت جلية مع طلال بن عبد العزيز آل ثاني ، الذي يأتي خامسا في ترتيب خلافة العرش ، عبر الحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما ، بعد إدانته رسميا بسبب الديون .
طلال بن عبد العزيز ، وعلى الرغم من أنه مليونير ، عمل تميم بن حمد على إسكاته بصفته منافسا له في حكم البلاد ، فضلا عن أنه يمتلك أسرارا كثيرة حول تمويل النظام القطري للجماعات الإرهابية ، وهو ما دفع تميم إلى إغراقه في الديون .
الأمير طلال بن عبد العزيز آل ثاني ، البالغ من العمر 50 عاما ، حفيد أمير قطر السابق أحمد بن علي آل ثاني ، وواحد من أبرز منافسي تميم ، وهو الأمر الذي دفعه إلى إصدار أوامره باحتجازه بدعوى تراكم الديون .
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