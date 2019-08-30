وصول 600 مهاجر إلى جزيرة ليسبوس اليونانية

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الجمعة 30 أغسطس 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وصل 600 مهاجر إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، أمس الخميس، في واحدة من أعلى الأرقام التي تسجل خلال يوم واحد منذ اندلاع أزمة اللاجئين في عام 2015.



وأفاد إحصاء أولي من جانب خفر السواحل أن 13 قارباً على متنها 600 شخص، وصلت في ساعة واحدة فقط إلى شاطئ سكالا سيكامينيا الكائن في شمال الجزيرة.

وقالت مصادر من خفر السواحل في تصريحات نقلتها قناة سكاي الخاصة، إنه على الرغم من المحاولات المتكررة للاتصال بالسلطات التركية، لم يكن هناك استجابة.

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ودعت وزارة الشؤون البحرية إلى اجتماع استثنائي اليوم الجمعة، من أجل بحث الارتفاع في عدد المهاجرين خلال شهر أغسطس والأحداث المسجلة الخميس.

وكانت أعداد المهاجرين المسجلة يومياً بداية أغسطس أكثر بواقع ثلاث مرات مقارنة بتقديرات نفس الفترة من العام الماضي.

وباتت مراكز احتجاز اللاجئين في الجزر اليونانية المطلة على بحر إيجة مكتظة وتضم أكثر من 20 ألف شخص في مرافق مصممة لاستيعاب فقط 6 آلاف شخص.

ووعدت الحكومة اليونانية الجديدة بتخفيف الوضع الراهن في مراكز الاحتجاز بهذه الجزر، من خلال الإسراع في فحص طلبات اللجوء وإعادة الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم إلى تركيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال زيارته إلى برلين الخميس، إن اليونان ستبذل كل ما في وسعها للإسراع في إعادة المهاجرين إلى تركيا، وفي الوقت نفسه ستقوم بتحسين الظروف المعيشية للاجئين في هذا البلد.