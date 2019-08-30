استقالة مساعدة الرئيس الأمريكي بعد تسريبها معلومات عن عائلته

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الجمعة 30 أغسطس 2019

مادلين ويسترهوت

كتب متابعات_الخليج 365

قدمت مادلين ويسترهوت، مساعدة دونالد ترامب الشخصية، استقالتها، يوم الخميس، بعد أن كشفت لصحفيين معلومات عن أسرة الرئيس الأمريكي كما ذكرت وسائل الإعلام.



ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ عن مصادر لم تُكشف هويتها قولها إن ترامب علم أن مساعدته تحدثت عن أسرته وبعض المسائل المرتبطة بالبيت الأبيض خلال لقاء غير رسمي مع صحفيين في نيوجيرسي حيث أمضى عطلته.

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وذكرت وسائل إعلام أخرى منها قناة ”سي إن إن“ و“بوليتيكو“ استقالتهاـ وقالت ”سي إن إن“ إن ويسترهوت لم تذكر بوضوح للصحفيين أن ما تقوله لهم ليس للنشر ونقل أحد المراسلين الحديث الذي دار معها إلى البيت الأبيض.

ووصفت وسائل الإعلام ويسترهوت التي كان مكتبها قبالة المكتب البيضوي، بأنها ”كاتمة أسرار ترامب“ وهي تولت هذا المنصب منذ بداية ولايته الرئاسية، وبحسب نيويورك فإن ويسترهوت ”لن تتمكن من دخول البيت الأبيض“ بعد الآن.

ونقلت سي إن إن عن مسؤول سابق في إدارة ترامب أن العلاقة بين ويسترهوت والرئيس كانت ”وثيقة“، موضحة أن كشف معلومات عن أسرته ”خط أحمر“ لا يجب تجاوزه.

ولم تعتبر وسائل الإعلام ويسترهوت معاونة أساسية في البيت الأبيض، لكن استقالتها تضاف إلى قائمة طويلة من الاستقالات منذ انتخاب ترامب في 2016.