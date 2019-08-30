قبلان قبلان: التعليم هو السلاح الذي نواجه به عدونا الخائف

وعد رئيس ​مجلس الجنوب​ ​قبلان قبلان​ خلال الاحتفال الذي نظمته متوسطة ​كفررمان​ الرسمية لتدشين الطابق الجديد فيها وتكريم طلابها الناجحين في ​الامتحانات الرسمية​ بـ"البدء ببناء طابق جديد لروضة كفررمان"، مشددا على "اهمية التعليم في مجتمعنا لانه السلاح الذي نواجه به عدونا الخائف اليوم بفضل مقاومة بنى جذورها الامام القائد السيد ​موسى الصدر​".

ولفت إلى أن "مجلس الجنوب يحرص على تطوير ودعم ​المدارس الرسمية​ لانها جزء من بناء المجتمع"، مؤكداً "أهمية دور المقاومة التي تشكل الحصن المنيع في وجه ​العدو الاسرائيلي​ الذي يقف خائفا عند الحدود وهذا ثمار ما زرعه الامام الصدر".