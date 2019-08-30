قبلان قبلان: التعليم هو السلاح الذي نواجه به عدونا الخائف

وعد رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان خلال الاحتفال الذي نظمته متوسطة كفررمان الرسمية لتدشين الطابق الجديد فيها وتكريم طلابها الناجحين في الامتحانات الرسمية بـ"البدء ببناء طابق جديد لروضة كفررمان"، مشددا على "اهمية التعليم في مجتمعنا لانه السلاح الذي نواجه به عدونا الخائف اليوم بفضل مقاومة بنى جذورها الامام القائد السيد موسى الصدر".
ولفت إلى أن "مجلس الجنوب يحرص على تطوير ودعم المدارس الرسمية لانها جزء من بناء المجتمع"، مؤكداً "أهمية دور المقاومة التي تشكل الحصن المنيع في وجه العدو الاسرائيلي الذي يقف خائفا عند الحدود وهذا ثمار ما زرعه الامام الصدر".
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