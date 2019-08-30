الغريب التقى فيروزنيا: سوريا انتصرت بارادة شعبها وجيشها على الارهاب

أشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نصرالدين الغريب اثر لقائه السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا إلى ان "الجمهورية الإسلامية في ايران هي الممثل الحقيقي للمسلمين لأنها لم تتخاذل يوما الا وكانت في الصدارة في مواجهة اعداء هذه الأمة حتى راس الاعداء الولايات المتحدة التي تستعدينا دون مبرر ولم تنظر بجدية وبصداقة ومحبة الا الى عدو العرب والمسلمين الا وهي اسرائيل الدولة المغتصبة لارضنا وللمقدسات".
وأضاف "من يرى المستوطين في الجامع الأقصى يتأسف ويبكي مليا على هذه الامة وعلى بعض حكامها الذين سلموا اوراقهم من تحت الطاولة او من فوقها لاسرائيل ما عدا سوريا والعراق وبعض الدول العربية. سوريا انتصرت بارادة شعبها وجيشها على الارهاب الذي كان يهدد هذه المنطقة باسرها حتى وصل الى حدود لبنان ووقف على حدوده بقوة المقاومة الشرسة وبمقاومة الجيش اللبناني البطل وهكذا تحقق الانتصار عليهم".
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