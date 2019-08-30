إخماد حريق "بيك-آب" في القليعة و3 حرائق أعشاب يابسة في حاصبيا وعكار وزغرتا

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريق "بيك-آب" مخصّص لنقل البضائع في ​القليعة​ - ​مرجعيون​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان في ​راشيا الفخار​ - ​حاصبيا​،حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في السويسة - عكار، وآخرشبّ في أعشاب يابسة وبلان في مرياطه - ​زغرتا​".