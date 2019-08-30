ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريق "بيك-آب" مخصّص لنقل البضائع في القليعة - مرجعيون، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وأشجار من السنديان في راشيا الفخار - حاصبيا،حريقًا شبّ في أعشاب يابسة في السويسة - عكار، وآخرشبّ في أعشاب يابسة وبلان في مرياطه - زغرتا".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق "بيك-آب" في القليعة و3 حرائق أعشاب يابسة في حاصبيا وعكار وزغرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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