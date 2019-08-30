استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط"، النائب ​هادي حبيش​ وعرض معه الأوضاع العامة وشؤونا مطلبية تخص منطقة عكار. ثم استقبل الحريري كلا من النائبة ​ديما جمالي​ والنائبة ​رولا الطبش​ وعرض معهما الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية تتعلق بمدينتي طرابلس وبيروت. كما استقبل الحريري رئيس النادي الرياضي مازن طبارة الذي دعاه الى العشاء السنوي الذي يقيمه النادي برعايته في 19 أيلول في "سي سايد بافيون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري عرض مع حبيش وجمالي والطبش شؤونا انمائية لمناطقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.