علي حمدان : سنتجاوز خطر الإنهيار الإقتصادي عبر رزمة من الحلول

رأى المستشار الإعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​علي حمدان​، أن ﻻ شك ان الظروف الإقتصادية التي نمر بها ويمر بها وطننا الحبيب صعبة، ولكن سننجح بإذن الله بتجاوز خطر الإنهيار الإقتصادي عبر رزمة من الحلول والعوامل منها القريب ومنها البعيد المدى.

حمدان وخلال احياء مؤسسة اﻻمل اﻻجتماعية والجالية ال​لبنان​ية في ديربورن الذكرى الواحدة والأربعين لإخفاء الإمام السيد ​موسى الصدر​ ورفيقيه بإحتفال أقيم في المركز الإسلامي في المدينة، اكد اننا نمر في ظرف دقيق لا يخلو من الخطورة ولدينا بعض المشاكل ولكن ليس لدينا مصاعب مستحيلة، فمن لديه إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس تقارب 14 مليون مغترب لبناني وأنتم منهم آمنوا لا يمكن إلا أن يكون النجاح والإزدهار مصيره وعنوانه.

واكد ان أنتم في ​أميركا​ الشمالية ركن أساسي من أركان تلك الأمبراطورية وهرم من أهرامات الإغتراب، وأصحاب تجربة تفاعلية بالإندماج وبالحفاظ على الجذور تجربة متألقة يحتذى بها.، والرهان كبير وقد آن الأوان لتشكيل حركة ضغط إيجابي لمصلحة تعزيز وتوطيد هذا الجسر التاريخي والذي شيده مئات الآلاف من اللبنانيين ممن سبقوكم وتجييره لحضور لبناني تفاعلي أكبر على الساحة.

وتخلل اﻻحتفال كلمة ​المجلس الشيعي الأعلى​ ألقاها سماحة السيد ابراهيم صالح و كلمة لقنصل لبنان في ديترويت سوزان ياسين.

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