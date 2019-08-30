بخاري سلم 3 سيارات اسعاف اجمعية سبل السلام: السعودية تثبت مدى اهتمامها بالدور الانساني

لفت السفير السعودي ​وليد بخاري​ بعد تسليم ثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية الى جمعية "سبل السلام الإجتماعية" ضمن مشروع "دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق ​النازحين السوريين​" في ​لبنان​ إلى أن "​السعودية​، بتوجيهات من الملك السعودي ​سلمان عبد العزيز​ تثبت للمجتمع الدولي ولكل ​الدول العربية​ الشقيقة مدى اهتمامها بالدور الإنساني، ونحن اليوم بصدد تقديم ثلاث سيارات اسعاف مهمة جدا لجمعية "سبل السلام" وفق اتفاقية أبرمت من خلال زيارة الوزير عبدالله الربيعة، ومن خلال مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية والحمد لله، بدأت هذه الإتفاقيات تترجم على ارض الواقع، وهناك العديد من التقديمات التي تخدم الإنسان وخصوصا في مجال الإسعافات ونقل المصابين في حالة الضرورة".

وأشار إلى "إننا نشاهد اليوم هذه التجهيزات وهذه السيارات المتخصصة والمزودة بكل الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم الإسعافات الأولية والدعم الأولي خدمة لأخوتنا ونشكر ايضا جمعية سبل السلام التي تقوم بهذا الدور الإنساني، وايضا النائب علم الدين ولدينا كل يوم مبادرات لخدمة الإنسان في لبنان وفي الدول الشقيقة وفي ​العالم العربي​ والإسلامي"، لافتاً إلى ان "هناك برامج متخصصة من خلال السلل الغذائية، وهناك برامج طبية مقدمة وهناك ايضا دعم للبرامج التعليمية لأخوتنا المحتاجين، خصوصا في صفوف النازحين السوريين في لبنان، وايضا نحن لا ننسى اخوتنا في ​المخيمات الفلسطينية​ فهناك برامج مخصصة للدعم الطبي والصحي تقدم للطلبة والطالبات وسنرى قريبا ترجمة فعلية للعديد من هذه البرامج".