ضبط مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية في البازورية

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في بلدة ​البازورية​ أوقفت المدعوة م.د، وهي زوجة ع.ن صاحب استهلاكية في بلدة البازورية - ​قضاء صور​، حيث ضبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد التنظيف المنتهية الصلاحية والفاسدة. وسلمت إلى مخفر ​المخيمات​ لإجراء المقتضى القانوني.

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