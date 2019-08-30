الخطيب: للتمسك بقوة لبنان الحقيقية المتمثلة بتلاحم الشعب والجيش والمقاومة

نوه سماحة نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ العلامة الشيخ ​علي الخطيب​ بتصدي الجيش ال​لبنان​ي للطائرات الإسرائيلية في خطوة جريئة تعكس قرارات ​المجلس الأعلى للدفاع​ الذي أكد على الموقف الوطني الموحد بالتصدي لأي عدوان إسرائيلي. وقال: "نحن نجدد استنكارنا للعدوان الغاشم الذي تلقى ردود فعل رسمية وشعبية منددة وداعمة لحق لبنان في الدفاع عن سيادته، وعلى القوى السياسية اللبنانية مواكبة الموقف الوطني الجامع بالوقوف خلف ​الجيش اللبناني​ وتوفير الدعم المعنوي والسياسي ليبقى السياج الحامي للوطن". وأكد "ضرورة التمسك بقوة لبنان الحقيقية المتمثلة بتلاحم الشعب والجيش والمقاومة في معركة حفظ لبنان والذود عن أرضه وحماية استقراره".

ودعا العلامة الخطيب اللبنانيين الى التبصر برؤى ونهج الامام السيد ​موسى الصدر​ كطريق لحفظ وحدة الوطن وصون استقلاله ولا سيما ان الاحداث اثبتت صحة هذا النهج وتلك الرؤى .

واستنكر سماحته العقوبات الاميركية الجائرة التي تضر ب​الاقتصاد اللبناني​ في الوقت الذي يمر فيه بأزمة خانقة تحتاج الى جهود حثيثة تنقذه منها ، ولا يجوز ان يكون الحل على حساب الفقراء والموظفين وذوي الدخل المحدود بفرض ضرائب ورسوم جديدة، ولتبحث ​الدولة​ عن ​المال​ العام المنهوب في الرشى والصفقات بالتراضي والاعتداءات على الاملاك العامة ولاسيما البحرية منها.