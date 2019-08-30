لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى أن "روسيا أكدت لأنقرة أن نقاط المراقبة التابعة لها في شمال غرب سوريا لن تتعرض لهجمات"، محذراً من أن "استمرار هجمات الحكومة السورية في محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة قد يتسبب في موجة نزوح أخرى للاجئين السوريين إلى أوروبا".
وأشار إلى أن "الجيش التركي، الذي يساند فصائل معارضة سوريا، سيغادر سوريا عند إيجاد حل سياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر جاويش أوغلو: روسيا أكدت أن لا هجمات على مواقع المراقبة التركية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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