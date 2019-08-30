جاويش أوغلو: روسيا أكدت أن لا هجمات على مواقع المراقبة التركية في سوريا

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "​روسيا​ أكدت ل​أنقرة​ أن نقاط المراقبة التابعة لها في شمال غرب ​سوريا​ لن تتعرض لهجمات"، محذراً من أن "استمرار هجمات ​الحكومة السورية​ في ​محافظة إدلب​ الواقعة تحت سيطرة المعارضة قد يتسبب في موجة نزوح أخرى للاجئين السوريين إلى ​أوروبا​".

وأشار إلى أن "​الجيش التركي​، الذي يساند فصائل معارضة سوريا، سيغادر سوريا عند إيجاد حل سياسي".