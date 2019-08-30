أكثر من ألفي وفاة من أصل ثلاثة آلاف مصاب بإيبولا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت "اللجنة الوطنية للاستجابة المتعددة القطاعات" في جمهورية ​الكونغو الديمقراطية​، أنّ "منذ بداية انتشار وباء ​إيبولا​، بلغ عدد الإصابات المتراكمة 3004، بينهم 2899 حالة مؤكّدة و105 حالة محتملة. في المجمل، هناك 2006 حالات وفاة (1901 حالة مؤكّدة و105 حالات محتملة)".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "تمّ الإعلان عن تعافي 900 وشخصين".

ويودي وباء إيبولا، الشديد العدوى، بحياة ما يتراوح بين 25 و90 بالمئة من المصابين، بحسب "​منظمة الصحة العالمية​". وليس هناك علاج ولا لقاح له لكن تخضع حاليًّا بعض ​الأدوية​ للاختبار. وينتقل المرض عندما يلمس الإنسان الدمّ أو سوائل الجسم أو إفرازات أو أعضاء الشخص المصاب أو الأشياء الملوثة بهذه السوائل.

وكان قد أُعلن عن تفشّي الوباء في الأول من آب 2018، وهي عاشر موجة تشهدها الكونغو.