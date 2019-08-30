هجوم انتحاري في عدن باليمن يقتل 3 مقاتلين انفصاليين

قتل 3 مقاتلين انفصاليين في هجوم انتحاري ب​دراجة نارية​ في مدينة عدن جنوب اليمن، في أول هجوم انتحاري في المدينة منذ سيطرة الانفصاليين الجنوبيين عليها في 10 من آب الماضي، بحسب ما نقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن مصدر أمني.

وذكر المصدر أن "انتحاريا يقود دراجة نارية مفخخة اصطدم بمركبة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني على دوار في مديرية دار سعد شمال المدينة".

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